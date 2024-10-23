Manchester United, Xavi ile görüşüyor

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Manchester United, Xavi ile görüşüyor

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi, Manchester United ile görüşmelere başladığı bildirildi.

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, Manchester United ile olası bir anlaşma için görüşmelere başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester United, kötü giden sezonun ardından teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlıyor.

Xavi'nin, futbol felsefesi ve genç oyunculara olan yaklaşımıyla kulüp için ideal bir aday olarak görüldüğü belirtiliyor. Barcelona'da oynadığı dönemde büyük başarılar elde eden ve teknik direktör olarak da dikkat çeken Xavi'nin, Avrupa'daki büyük kulüplerin radarında olduğu biliniyor.

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