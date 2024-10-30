Manchester United yeni teknik direktörü Amorim'e transfer yapmayacak! Erik Ten Hag'den resmen enkaz devraldı

Manchester United yönetimi, West Ham'a 2-1 kaybedilen maçın ardından menajer Erik Ten Hag ile yollarını ayırdı. Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı çalıştırıcıya 17 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Manchester United, yaz transfer döneminde Joshua Zirkzee, Matthis de Ligt, Leny Yoro gibi önemli isimleri transfer etmiş ve 213 milyon Euro harcamıştı. Scott McTominay ve Mason Greenwood gibi isimlerle yollarını ayıran İngiliz devi, kasasına 103 milyon euro koymasına rağmen yaz transfer dönemini 110 milyon euro'luk zararla kapatmıştı.

Erik Ten Hag'a yüklü tazminat ödeyecek ManU, Ruben Amorim için ise Sporting'e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER YAPAMAYACAK

Manchester United, kış transfer dönemi için bütçesini şimdiden bitirdi.

Guardian'ın haberine göre Premier Lig'in koyduğu kurallara uymak isteyen Manchester United yönetimi, oyuncu satmadan oyuncu transferi yapmayacak. Erik Ten Hag'ın görev aldığı yaklaşık 2,5 senede transfere 600 milyon Sterlin harcandı.

United yönetimi, Mainoo, Garnacho ve Hojlund'u hiçbir şekilde satmayı düşünmüyor ancak Marcus Rashford gözden çıkarıldı. İngiliz oyuncu için 60 milyon Sterlin bonservis bekleniyor.