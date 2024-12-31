Manchester United’a Amorim’de çare olmadı. Kötü gidişi durduramadı

Kaynak: İHA
Manchester United’a Amorim’de çare olmadı. Kötü gidişi durduramadı

Uzun süredir toparlanamayan ve şampiyonluk yarışının dışında kalan Manchester United’a Ruben Amorim de çare olamadı. Portekizli teknik adam İngiliz kulübünde çıktığı 11 maçta sadece 4 galibiyet alırken 6 maçta ise mağlubiyet yaşadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucu topladığı 22 puanla 14. sırada bulunuyor. Elde ettiği başarılarla kulüp tarihine geçen Alex Ferguson sonrası bir türlü toparlanamayan Manchester United'da, büyük umutlarla geçtiğimiz ay göreve getirilen Teknik Direktör Ruben Amorim de beklentilerin altında kaldı.

Ekim ayının sonunda görevine son verilen Erik ten Hag sonrası takımın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, kırmızıların başında çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Bu bölümde Bodo/Glimt, Everton, Viktoria Plzen ve Manchester City karşısında galip gelen Manchester'ın kırmızı tarafı, Arsenal, Nottingham Forest, Tottenham, Bournemouth, Wolves ve Newcastle United'a ise mağlup oldu. Amorim, tek beraberliğini ise takımın başında çıktığı ilk maç olan Ipswich Town müsabakasında yaşadı.

İngiliz ekibi, Ruben Amorim için eski kulübü Sporting Lizbon'a 10 milyon Euro bonservis ödemişti.

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