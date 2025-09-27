Manchester United'a bir çiçekle bahar gelmedi: Altay Bayındır'a flaş eleştiri!

Geçtiğimiz hafta Chelsea galibiyetiyle moral bulan Manchester United Premier Lig'in 6. haftasında Brentford'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United Brenford'a konuk oldu.

MANCHESTER UNITED YİNE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Geçtiğimiz hafta Chelsea'yi sahasında mağlup ederek moral bulan Kırmızı Şeytanlar, Thomas Frank ve yıldız oyuncularının yaz döneminde ayrılmasının ardından ligde kötü günler geçiren Brenford deplasmanında yine hayal kırıklığı yarattı.

basliksiz-1-0000-g12yngnxcaa151y.jpg

SESKO İLK GOLÜNÜ ATTI

Thiago'nun ilk 20 dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçen Brentford'a Manchester United formasıyla ilk golünü atan Benhjamin Sesko cevap verdi. İlk yarı 2-1 Brentford üstünlüğüyle geçilirken ikinci yarıda Manchester United baskısını artırdı.

basliksiz-1-0003-g12ynggwmaav69j.jpg

BRUNO FERNANDES PENALTI KAÇIRDI

76'ıncı dakikada Mbuemo'nun eski takımına karşı kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Bruno Fernandes Kelleher'i geçemedi.

BRENTFORD UZATMALARDA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Ayağına gelen beraberlik fırsatını geri tepen Manchester United risk aldığı uzatma dakikalarında Jensen'in golüne engel olamadı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Brentford Manchester United ile puanını eşitledi.(7)

basliksiz-1-0002-g12evjywqaapoib.jpg

ONANA'DAN SONRA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE ALTAY BAYINDIR

Onana'dan sonra kaleyi devralan Altay Bayındır Manchester United'da eleştirilerin yeni hedefi oldu.

İngiliz medyasında Premier Lig'de 10. maçına çıkan Altay Bayındır'ın sadece 1 maçta kalesini gole kapatabilmesine yönelik eleştiriler yer aldı.

