Manchester United’a Brezilyalı golcü

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a kaybederek hayal kırıklığı yaratan Manchester United transfer dönemine erken bir giriş yaptı.

Hücum opsiyonlarını güçlendirmek isteyen Kırmızı Şeytanlar, Wolves’ten Mateus Cunha ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi Brezilyalı forvet için Wolves’e 62.5 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödeyecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Cunha Haziran 2030'a kadar anlaşma imzalayacak ve 2031'e kadar opsiyonu olacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Şubat ayında Wolves ile dört yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Cunha, bu sezon ligde 15 kez fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı.