Manchester United’a Brezilyalı golcüyü açıkladı

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Manchester United’a Brezilyalı golcüyü açıkladı

Manchester United, forvet hattını Wolves’in Brezilyalı oyuncusu Mateus Cunha’yı kadrosuna kattı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a kaybederek hayal kırıklığı yaratan Manchester United transfer dönemine erken bir giriş yaptı.

Hücum opsiyonlarını güçlendirmek isteyen Kırmızı Şeytanlar, Wolves’ten Mateus Cunha’yı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi Brezilyalı forvet için Wolves’e 62.5 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödeyecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Şubat ayında Wolves ile dört yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Cunha, bu sezon ligde 15 kez fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı.

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