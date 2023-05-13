Manchester United'a dev teklif. Katarlılara rakip çıktı

Manchester United'ın satış süreci sürüyor. Katarlı Jassim bin Al Thani'nin ardından İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'nin yaptığı teklif, duyanları şoke etti.

Manchester United'a dev teklif. Katarlılara rakip çıktı

Glazer ailesinin satışa çıkardığı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a yeni bir talip çıktı. İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe, Kırmızı Şeytanları satın almak için Glazer'e rekor teklifte bulundu.

KATARLI'YA RAKİP ÇIKTI
İngiliz basınında yer alan habere göre; İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe, Manchester United'ı satın almak için Glazer ailesine 5.6 milyar dolarlık bir teklifte bulundu. Haberde, Ratcliffe'in ilk etapta favorilerden biri arasında yer almadığı ancak son yaptığı teklif ile Katarlı konsorsiyum ile birlikte dikkat çeken iki talipten biri haline geldiği ifade edildi.

NİCE'NİN DE SAHİBİ
Manchester doğumlu olan Jim Ratcliffe, çok uluslu bir kimya şirketi olan INEOS'un yönetim kurulu başkanı olmasının yanında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in de sahibi konumunda bulunuyor.

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