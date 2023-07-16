Manchester United'da De Gea'nın yerine geçecek isim belli oldu

Manchester United'ın kalesini 12 sezon koruyan David De Gea'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından kaleci arayışına giren Ada temsilcisi, aradığını İtalya'da buldu.
The Athletic'in haberine göre; Manchester United, Andre Onana ile anlaşmaya vardı.
Barcelona altyapısından yetişen Onana, Ajax'ta başarılı bir dönem geçirmesinin ardından geçtiğimiz sezonun başında 12 milyon euro karşılığında Inter'e transfer olmuştu.
Kamerunlu file bekçisi, İtalya kupası ve Şampiyonlar Ligi finaline çıkma başarısı gösterdi.