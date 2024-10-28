Manchester United’da Erik ten Hag dönemi sona erdi. Beklenen ayrılık gerçekleşti

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United’da Erik ten Hag dönemi sona erdi. Beklenen ayrılık gerçekleşti

Mancester United’da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sezon başından bu yana kötü gidişin baş sorumlusu olarak gösterilen Teknik Direktör Erik ten Hag ile yollar ayrıldı. İngiliz devinde takımı geçici süreyle Ruud van Nistelrooy çalıştıracak.

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Erik Ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada; "Erik ten Hag, Manchester United Erkek Futbol Takımı A Takım Teknik Direktörü görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkür eder ve ona kariyerinde iyi şanslar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hollandalı çalıştırıcının yerine geçici teknik direktör olarak Ruud van Nistelrooy'un görev yapacağı belirtildi.

Manchester United, hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, hafta sonu West Ham United'a da deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Manchester United, 9. haftası geride kalan Premier League'de 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son Haberler
Elektrikli bisikletten düşen 2 çocuk yaralandı
Elektrikli bisikletten düşen 2 çocuk yaralandı
Rizespor'un kalecisi Grbic'ten takıma kritik mesaj! Savunmanın önemine parmak bastı
Rizespor'un kalecisi Grbic'ten takıma kritik mesaj! Savunmanın önemine parmak bastı
Kış gelmeden doğalgaza zam haberi geldi
Kış gelmeden doğalgaza zam haberi geldi
Katil: Mehmet Seçkin, Ölen: Mehmet Seçkin, Yaralanan: Mehmet Seçkin
Katil: Mehmet Seçkin, Ölen: Mehmet Seçkin, Yaralanan: Mehmet Seçkin
Aydın Efeler'de otomobil yayaya çarptı
Aydın Efeler'de otomobil yayaya çarptı