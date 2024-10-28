Manchester United’da Erik ten Hag dönemi sona erdi. Beklenen ayrılık gerçekleşti

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Erik Ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada; "Erik ten Hag, Manchester United Erkek Futbol Takımı A Takım Teknik Direktörü görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkür eder ve ona kariyerinde iyi şanslar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hollandalı çalıştırıcının yerine geçici teknik direktör olarak Ruud van Nistelrooy'un görev yapacağı belirtildi.



Manchester United, hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, hafta sonu West Ham United'a da deplasmanda 2-1 mağlup oldu.



Manchester United, 9. haftası geride kalan Premier League'de 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puanla 14. sırada yer alıyor.