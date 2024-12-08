Manchester United’da flaş ayrılık. Sadece 5 ay görevde kalabildi

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United’da flaş ayrılık. Sadece 5 ay görevde kalabildi

Manchester United’da flaş bir ayrılık yaşandı. Sadece 5 aydır görevde bulunan Sportif Direktör Dan Ashworth ile yollar ayrılıyor. İngiliz devinin yönetimi son mağlubiyet sonrası Ashworth ile yolları ayırma kararı aldı.

Teknik direktörlüğe Ruben Amorim'i getirerek yeni bir sayfa açmak isteyen Manchester United'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, bu sezonun başında kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen Dan Ashworth ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Nottingham Forest karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından kulüp yönetiminin, Ashworth'a kararını ilettiği kaydedildi.

53 yaşındaki Dan Ashworth, geçtiğimiz sezonun ardından Newcastle United'dan ayrılarak Manchester United'ın başına geçmişti.

Son Haberler
Rusya'dan Esad'la ilgili kritik açıklama
Rusya'dan Esad'la ilgili kritik açıklama
Hayat kurtarmak için zamanla mücadele ediyorlar
Hayat kurtarmak için zamanla mücadele ediyorlar
Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Darphane’den kaçak ve kayıt dışı açıklaması
Darphane’den kaçak ve kayıt dışı açıklaması
Şok uygulamalarda aranan 3 şahıs yakalandı
Şok uygulamalarda aranan 3 şahıs yakalandı