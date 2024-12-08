Manchester United’da flaş ayrılık. Sadece 5 ay görevde kalabildi

Teknik direktörlüğe Ruben Amorim'i getirerek yeni bir sayfa açmak isteyen Manchester United'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.
The Athletic'in haberine göre; Manchester United, bu sezonun başında kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen Dan Ashworth ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Nottingham Forest karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından kulüp yönetiminin, Ashworth'a kararını ilettiği kaydedildi.
53 yaşındaki Dan Ashworth, geçtiğimiz sezonun ardından Newcastle United'dan ayrılarak Manchester United'ın başına geçmişti.
Teknik direktörlüğe Ruben Amorim'i getirerek yeni bir sayfa açmak isteyen Manchester United'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.