Manchester United’da flaş ayrılık. Sadece 5 ay görevde kalabildi

Teknik direktörlüğe Ruben Amorim'i getirerek yeni bir sayfa açmak isteyen Manchester United'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.



The Athletic'in haberine göre; Manchester United, bu sezonun başında kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen Dan Ashworth ile yolların ayrılmasına karar verildi.



Nottingham Forest karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından kulüp yönetiminin, Ashworth'a kararını ilettiği kaydedildi.



53 yaşındaki Dan Ashworth, geçtiğimiz sezonun ardından Newcastle United'dan ayrılarak Manchester United'ın başına geçmişti.