Manchester United'da kartlar yeniden dağıtılıyor: Altay'ı gözardı etmeyin

Manchester United, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD kampındaki ilk maçında West Ham United’ı 2-1 mağlup etti. Mücadelede milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11’de sahaya çıktı. Andre Onana’nın sakatlığı nedeniyle kaleyi devralan Altay, kamptaki diğer maçlarda da forma giyecek.

BRUNO FERNANDES DAMGA VURDU

Kırmızı Şeytanlar’ın gollerini Bruno Fernandes kaydederken yeni transfer Matheus Cunha maça ilk 11’de başladı. Bir diğer yeni transfer Bryan Mbeumo ise süre almadı.

ALTAY İÇİN MANU'DAN YENİ TRANSFER PLANI RAFA MI KALKACAK?

İngiliz basınından The Times, Altay Bayındır’ın performansını detaylı bir şekilde değerlendirdi. Haberde, Onana’nın sezon başını kaçırma ihtimaline vurgu yapılırken, “Altay, bu bölgede Manchester United’ın ekstra transfer yapmasına gerek bırakmayabilir” ifadeleri dikkat çekti.

“GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Times analizinde, “Jarrod Bowen’ın ikinci yarıdaki şutunu durduramadı ancak son bölümde beraberliği engelleyen birkaç güçlü kurtarış yaptı. Henüz göz ardı edilmemesi gerektiğini gösterdi” ifadelerine yer verildi.