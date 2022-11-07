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  • İngiliz devinde sular durulmuyor. Önce Ronald krizi şimdi de tarihi başarısızlık

İngiliz devinde sular durulmuyor. Önce Ronald krizi şimdi de tarihi başarısızlık

Manchester United tarihinin en fırtınalı sezonlarından birini geçiriyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:41
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Manchester United'da kriz bitmiyor. Ronaldo'dan sonra yeni kriz başarısız sonuçlar

İngiliz devinde sular durulmuyor. Önce Ronald krizi şimdi de tarihi başarısızlık
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İngiltere Premier Lig'de Man Utd, Aston Villa deplasmanında sahadan 3-1'lik sonuçla yenik ayrıldı. Villa, 1995'ten bu yana, tam 23 maç sonra Man Utd'ı iç sahada ilk kez yenmeyi başardı.

Premier Lig'de bu sezonun tartışmalı takımlarından Man Utd, deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu.

ManU, sahadan 3-1'lik skorla yenik ayrıldı. Man City'ye 6-3 kaybettiği maçtan bu yana yenilmeyen Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa karşısında kaybederek bir kez daha üzüldü.

Aston Villa'nın golleri Bailey, Digne ve Ramsey ile gelirken Man Utd'ın tek sayısı yine Ramsey'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonucun ardından ManU 23 puanla 5. sırada kaldı. Aston Villa ise puanını 15 yaparak 14. sıraya çıktı.

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