Manchester United'da Onana'nın sakatlığı sonrası Altay'a şans doğdu. İlk maçına Galatasaray karşısında çıkabilir

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için şans doğdu. Milli maçta sakatlanan Onana yerine Altay, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında forma giyebilir.

Bahar Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Manchester United'da Onana'nın sakatlığı sonrası Altay'a şans doğdu. İlk maçına Galatasaray karşısında çıkabilir

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamerun ile Mauritius karşı karşıya geldi. Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana, müsabakanın 81. dakikasında sakatlandı ve maça devam edemedi.

Onana, yerini Fabrice Ondoa'ya bırakırken, milli kaleci Altay Bayındır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Manchester United ile henüz maça çıkamayan Altay Bayındır, Onana'nın durumuna göre Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında forma giyebilir.

Onana'nın durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Kamerunlu eldivenin sakatlığının ciddi olması durumunda kale Altay Bayındır'a emanet edilecek.
Manchester United, Galatasaray ile 29 Kasım'da İstanbul'da karşılaşacak.

Diğer taraftan Manchester United'da Andre Onana'nın yanı sıra Casemiro, Lisandro Martinez, Rasmus Hojlund, Luka Shaw, Jonny Evans, Amad Diallo, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka'nın da sakatlıkları bulunuyor.

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