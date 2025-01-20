Manchester United’da ortalık ayağa kalktı. Herkes Altay’ı kalede istiyor

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Manchester United’da ortalık ayağa kalktı. Herkes Altay’ı kalede istiyor

Manchester United’ın Brighton'a 3-1 mağlup olduğu maç sonrası ortalık ayağa kalktı. İngiliz taraftarlar, Onana’nın kötü oyunu sonrası kalede Altay Bayındır’ı görmek istediklerini ifade etti.

Manchester United, Premier Lig’de oynadığı son maçta Brighton'a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar, ligde 10. mağlubiyetini alırken, takımın yeni hocası Ruben Amorim de takımdaki kötü gidişe son veremedi.

Kupada Arsenal’i penaltılarda geçerken büyük moral kazanan Manchester United’ın Premier Lig’de aldığı son mağlubiyette kaleci Onana’nın büyük payı bulunuyor. Onana’nın yediği hatalı goller sonrası gözler bir kez daha Altay Bayındır’a çevrildi.

Altay’ın Arsenal’e karşı harika oyunu sonrası İngiliz taraftarlar kalede milli kaleciyi görmek istiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Altay’ın tutkulu oyununa dikkat çekilirken, Arsenal maçı sonrası neden Brighton'a karşı kaleye geçmediği vurgulandı.

Yapılan paylaşımlarda "Altay Bayındır gibi dünya çapında bir performans sergileyen kalecin bir sonraki maça ilk 11'de başlamıyor. Neden Onana'yı oyuna alıyoruz?" ifadesi dikkat çekti.

Altay Bayındır, Arsenal’e karşı 2 penaltı kurtararak takımının kupada bir üst tura çıkmasında önemli paya sahip olmuştu. Altay’ın harika oyunu İngiliz basınında manşetleri süslemişti.

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