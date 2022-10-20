Ve Ronaldo kadro dışı kaldı

İngiliz ekibi, cumartesi günü Chelsea ile oynanacak maçta Portekizli yıldızın kadroya alınmayacağını duyurdu.

Manchester United'ın açıklamasında, "Cristiano Ronaldo, cumartesi günkü Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun dışında tüm takım, konsantre bir şekilde bu maça hazırlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan The Ahtletic ise, Ronaldo'nun, Manchester United'da bundan sonra tek başına antrenman yapacağını sayfalarına taşıdı.

Tottenham karşılaşmasında maç bitmeden soyunma odasına giden Ronaldo'nun, oyuna girmeyi reddettiği ve maç bitmeden stadyumdan da ayrıldığı öne sürülmüştü.