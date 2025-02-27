Manchester United'da sular durulmuyor: Garnacho'nun tepkisi gündem oldu

Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, 3-2'lik Ipswich galibiyetinin ardından Alejandro Garnacho ile, maçın ilk yarısında oyundan alındıktan sonra giydiği formayı çıkarmaya karar veren oyuncusu hakkında konuşacağını belirtti. Garnacho, bu karar sonrasında doğrudan soyunma odasına gitmişti, oysa yedek kulübesine oturması bekleniyordu.

GARNACHO'NUN TEPKİSİ VE AMORİM'İN AÇIKLAMALARI

Amorim, Argentina milli takımı oyuncusu Garnacho'yu, Patrick Dorgu'nun kırmızı kartı nedeniyle 45 dakikaya iki dakika kala savunmacı Noussair Mazraoui ile değiştirmişti. Old Trafford’daki yoğun yağmur altında, Garnacho’nun formayı çıkarma isteğini gösterdiği ve bu yüzden soyunma odasına gitmeye karar verdiği iddia ediliyordu. Garnacho'nun ikinci yarıya çıkıp çıkmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Amorim, bu durumu "Garnacho ile bu konuda konuşacağım," şeklinde değerlendirdi.

Amorim, bu olayın ardından başka bir tartışmayı da gündeme getirdi. Bir önceki ayda, genç oyuncu, Manchester City ile oynanan derbide, kötü performansı ve tutumu nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Aynı dönemde Marcus Rashford da kadro dışı bırakılmış, ancak Garnacho hemen takıma geri dönmüştü. Amorim, Rashford ve Garnacho arasındaki durumu değerlendirirken, soğuk ve yağmurlu havada, taktiğin gereği olarak Garnacho’nun oyundan çıkarılmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.

AMORİM’İN STRATEJİK KARARI

Amorim’in, kırmızı kart sonrası takımının orijinal formasyonunu koruma amacı güttüğü bir diğer önemli nokta, sahada 5-3-1 formasyonunu benimsemeyi seçmesiydi. Bu, Garnacho'nun hızla rakip savunmaları geçebilecek yeteneklerini göz önünde bulundurarak yapılmış bir tercihti. Bu tür taktiksel değişikliklerin kulüp içinde uzun vadede olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Ancak bu galibiyet, Manchester United için oldukça zor bir hafta sonunda geldi. Kulüp, arka planda önemli değişiklikler yaşarken, bazı personel üyelerinin işlerini kaybedeceği haberi, kulüp içindeki morali ciddi şekilde zayıflattı. Amorim, galibiyetin ardından taraftarların desteğini överek, "Taraftarların desteği harikaydı," dedi ve ekledi, "Ne olursa olsun, takımı sonuna kadar desteklediler."

GELECEK BEKLENTİLERİ VE ZORLUKLAR

United, Premier Lig’deki 14. sırada yer alırken, şampiyonluk yolunda ve Avrupa kupalarına katılım hedefinde oldukça gerilerde kalmış durumda. Ancak kulüp, şu anki teknik direktör Amorim’in liderliğinde olumlu değişikliklerin başlayacağına inanıyor. Yine de, kulüp yetkilileri, takımlarının, özellikle FA Cup ve UEFA Avrupa Ligi gibi önemli turnuvalarda göstereceği performansın, sezonun geri kalanı için belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

United, şu anki kadrosunda ve taktiksel anlayışında büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Amorim’in izlediği yol, kulübün geleceği açısından büyük bir öneme sahipken, bu sürecin kolay geçmeyeceği ve zaman alacağı açıkça ortada.