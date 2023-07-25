Manchester United'dan Altay Bayındır hamlesi

Yeni transferi Andre Onana ile rekabet edebilecek bir kaleci transfer etmek isteyen Manchester United Fnerbahçeli Altay Bayındır'ı gündemine aldı.

Manchester United'dan Altay Bayındır hamlesi

Editör: Fatma Demirkaya

Inter’in yıldız file bekçisi Andre Onana’yı kadrosuna kattığını açıklayan Manchester United Kamerunlu kaleci ile rekabet edebilmesi için flaş bir ismi gündemine aldı.

5 MİLYON STERLİN ÖDENECEK
İngiliz basının haberine göre, Kırmızı şeytanlar, Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır için görüşmelere başladı. Haberde ayrıca Premier Lig devinin Altay Bayındır’ı kadrosuna katmak için 5 milyon Sterlin’i gözden çıkarmak zorunda olduğu ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON SAKATLANMIŞTI
Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezonu erken kapatan Altay Bayındır çıktığı 40 maçta 45 gol yerken 14 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

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