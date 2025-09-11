Manchester United'dan Altay Bayındır kararı! Büyük sorumluluk

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, dev derbide kaleyi Altay Bayındır'a emanet edecek.

Premier Lig, 14 Eylül Pazar günü Manchester derbisine sahne olacak. Manchester City'nin Manchester United'ı konuk edeceği mücadele saat 18.30'da başlayacak.

Dünyanın merakla beklediği derbide, "Kırmızı Şeytanlar"ın kalesini Altay Bayındır'ın koruyacak.

The Athletic'te yer alan habere göre, menajer Ruben Amorim tercihini Bayındır'dan yana kullanacak.

Andre Onana'nın Trabzonspor'a transferine kesin gözüyle bakılırken Manchester United, Antwerp'ten Senne Lammens'i transfer etti.

27 yaşındaki Altay Bayındır geçen sezon 10 maçta oynasa da bu sezon kaleyi Onana'dan devraldı. Premier Lig'de 3 maça çıkan Bayındır, kalesinde 4 gol gördü.

