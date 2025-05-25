Manchester United'dan Aston Villa'ya Avrupa freni

Premier Lig’in son haftasında Manchester United, sahasında konuk ettiği Aston Villa’yı 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta, Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez’in 45+1. dakikada kırmızı kart görmesi maçın seyrini belirledi. Villa, bu dakikadan itibaren 10 kişiyle mücadele etti. Martinez, Matty Cash'in hatalı geri pasına müdahale etmek isterken ceza sahası dışında Rasmus Hojlund’u düşürerek oyundan atıldı. Yerine Robin Olsen oyuna girerken, Villa teknik direktörü Unai Emery'nin bu karar sonrası oldukça öfkeli olduğu gözlendi.

ROGERS’IN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

Karşılaşmanın 75. dakikasında Aston Villa’nın Morgan Rogers ile bulduğu gol, hakem Thomas Bramall tarafından iptal edildi. Rogers’ın, topu Altay Bayındır’ın elinden aldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmazken, VAR devreye giremedi çünkü hakem düdüğü top ağlara gitmeden çalmıştı. Bu karar da Villa cephesinde büyük tepkiye yol açtı. BBC Sport muhabiri Michael Emons’un aktardığına göre, Emery kararı “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

DİALLO VE ERİKSEN FARKI YARATTI

76. dakikada Bruno Fernandes’in uzun pasında topa iyi yükselen Amad Diallo, United’ı öne geçiren kafa golünü kaydetti. Maçın son bölümünde Ian Maatsen’in Diallo’ya yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı Christian Eriksen gole çevirerek skoru belirledi. Yaz aylarında takımdan ayrılması beklenen Eriksen, Old Trafford’daki kariyerine golle veda etmiş oldu.

Aston Villa, Newcastle United’ın Everton’a 1-0 mağlup olduğu haftada galip gelseydi Şampiyonlar Ligi bileti alacaktı. Ancak bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.