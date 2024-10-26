Manchester United’dan ezeli rakibine çok ilginç teklif. Gelen yanıta çok üzüldüler

Dünya futbolunda 2023 yılının en iyi oyuncusu Pazartesi günü düzenlenecek törenle açıklanacak. Birbirinden yıldız oyuncuların aday olduğu Ballon d'Or ödülünün verileceği tören Paris’te yapılacak. Ödülü, Real Madrid’in yıldızı Vinicius JR’un alması bekleniyor. Ödül törenine aday oyuncuların yanı sıra futbol dünyasının önemli isimleri de katılacak.

Paris’te düzenlenecek törenine Manchester City’den kalabalık bir oyuncu grubu gidecek. Törende Ballon d'Or adayları Rodri, Halland, Ruben Dias ve Phil Foden gibi yıldızlar hazır bulunacak. Öte yandan bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri çeken Manchester Cty’den Savinho’da gençler kategorisinde ödüle aday gösterildi.

EZELİ RAKİPTEN ÇOK İLGİNÇ TEKLİF

Ballon d'Or töreni öncesi Manchester City’ye ezeli rakibi Manchester United’dan çok ilginç bir teklif geldi. İngiliz basında çıkan habere göre Manchester United, Ballon d'Or adayı oyuncularının Manchester Cty’nin oyuncuları ile aynı uçakta gitmesini istedi. United kulübü, City’nin oyuncuları için kiraladığı uçakta boş yer olup olmadığını sordu.

Ancak, Manchester City, kulübü, ezeli rakibine olumsuz yanıt verdi. Verilen yanıtta uçakta boş yer olmadığı belirtildi.

BÜYÜK TASARRUF ÖNLEMLERİ ALDILAR

Manchester United’ın çok ilginç teklifinin arkasında kulübün aldığı büyük tasarruf önlemleri olduğu öğrenildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre kulüp yönetimi, tasarruf tedbirleri kapsamında gereksiz olarak görülen harcamaların kısılması için çok sayıda hamle yaptı. Manchester United, bu kapsamda oyuncularına uçak kiralamak yerine ezeli rakiplerinden talepte bulundu. United'ın ayrıca karbon ayak izine karşı dikkatli olduğu düşünülüyor.

Manchester United’ın yıldızları Garnacho ve Mainoo, gençler kategorisinden aday oldu.