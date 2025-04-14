Manchester United’dan Faslı yıldıza yakın markaj

Manchester United, Afrika U17 Kupası’nda gösterdiği etkileyici performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Faslı futbolcu Abdellah Ouazane ile yakından ilgileniyor. Amsterdam doğumlu genç yıldız, şu anda Fas U17 Milli Takımı formasıyla sahaya çıkıyor. İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre, Manchester United’ın yetenek avcıları, geçtiğimiz hafta turnuvada izledikleri Ouazane’dan fazlasıyla etkilendi. Genç oyuncunun performansı, Fas'ın turnuvada yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Yarı finalde Fas ile Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Maç salı günü saat 20.00’de Mohammedia’da oynanacak.

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YENİ JUDE BELLİNGHAM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Henüz 16 yaşındaki Abdellah Ouazane, Afrika U17 Kupası'nın en gözde oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Turnuvanın dikkat çeken yıldızları arasında gösterilen genç futbolcu, güçlü fiziği, top tekniği ve oyun görüşü ile göz dolduruyor. Hem gole yakın olması hem de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamadaki becerisi, onu çok yönlü bir orta saha oyuncusu hâline getiriyor. Sahip olduğu bu özellikler nedeniyle Avrupa kulüpleri onu Jude Bellingham’ın genç bir versiyonu olarak tanımlıyor.

AJAX ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Ouazane’ın futbolculuk yolculuğu Hollanda’da başladı. Ajax altyapısında yetişen oyuncu, burada sergilediği performansla teknik kapasitesini kısa sürede geliştirdi. Fas Milli Takımı teknik direktörü Nabil Baha, genç oyuncuya olan güvenini açık bir şekilde ifade ediyor. Baha, “O, bizim çok güvendiğimiz bir oyuncu. Fark yaratabilecek kapasitede. 2009 doğumlu olduğunu bazen unutuyoruz çünkü yaşıtlarının bir yıl gerisinde ama sahada bu farkı kapatıyor. Ajax’ta oynuyor ve tam anlamıyla yetenek dolu. Artık yüzde 100 yetmiyor, yüzde 120 gerek ve o bunu başarabilecek bir oyuncu” sözleriyle oyuncunun mental ve fiziksel olarak elit seviyeye yakın olduğunu belirtiyor.

MANCHESTER UNİTED'IN GENÇLEŞTİRME STRATEJİSİ DEVAM EDİYOR

Manchester United, son yıllarda genç yeteneklere yatırım yapma politikasını kararlılıkla sürdürüyor. Jude Bellingham, Jadon Sancho ve Kobbie Mainoo gibi isimlerin ardından, gözler şimdi de Abdellah Ouazane’da. İngiliz kulübünün, genç Faslı oyuncu için yaz aylarında resmi bir transfer girişimi yapması bekleniyor. Henüz profesyonel sözleşme imzalamamış olan Ouazane için kulüpler arasındaki rekabetin artması muhtemel. Uzmanlara göre, Ouazane’ın piyasa değeri şimdiden 8 ila 10 milyon dolar arasında değişiyor ve bu rakamın yaz aylarına doğru daha da yükselmesi bekleniyor.

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FAS’IN YENİ ALTIN NESLİ GELİYOR

2022 Dünya Kupası’nda yarı final oynayarak tarihi bir başarıya imza atan Fas A Milli Takımı’nın ardından, altyapılarda da büyük bir potansiyel oluşmuş durumda. U17 seviyesindeki bu yükseliş, ülke futbolunun geleceği adına umut verici. Abdellah Ouazane gibi oyuncular, sadece bireysel olarak değil, takım oyununa da katkılarıyla dikkat çekiyor. Fas Futbol Federasyonu’nun altyapıya yaptığı yatırımlar, meyvelerini Afrika Kupası’nda vermeye başladı.