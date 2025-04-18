Manchester United'dan tarihi dönüş! 9 gollü maç nefes kesti

5-4’lük skor İngiliz devi yarı finale çıkan takım oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında İngiltere'de oynanan Manchester United - Lyon mücadelesi, futbol tarihine geçecek bir karşılaşmaya sahne oldu. Normal süresi 2-2 biten maçta Lyon 10 kişi kalmasına rağmen uzatmalarda 4-2 öne geçse de, Manchester United'ın pes etmeyen futbolu ve son dakikalardaki iki golüyle skor 5-4'e geldi. Old Trafford’da yaşanan bu tarihi geri dönüşle İngiliz devi, adını yarı finale yazdırdı.

MAÇ UZATMAYA GİTTİ, NEFESLER TUTULDU

İlk maçta Fransa’da alınan 2-2’lik beraberliğin sonrasında rövanş maçı da yine aynı skorla sona erdi. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde Lyon 10 kişi kalmasına rağmen etkili oynadı ve skoru 4-2’ye getirdi.

120. dakikada genç yıldız Kobbie Mainoo skoru 4-4 yaptı. Henüz bu golün şokunu atlatamayan Lyon savunması, 120+1. dakikada Harry Maguire’ın kafa golü ile karşılaştı. Bu golle Manchester United 5-4'lük galibiyeti aldı ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Manchester United, Lyon maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de kesinleşti.

Tottenham – Bodo/Glimt

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