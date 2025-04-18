Manchester United'dan tarihi dönüş! 9 gollü maç nefes kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United'dan tarihi dönüş! 9 gollü maç nefes kesti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United, Lyon karşısında 10 kişilik rakibine karşı 4-2 geriden geldi, 120 ve 120+1. dakikalarda bulduğu gollerle tarihi bir geri dönüş yakaladı.

5-4’lük skor İngiliz devi yarı finale çıkan takım oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında İngiltere'de oynanan Manchester United - Lyon mücadelesi, futbol tarihine geçecek bir karşılaşmaya sahne oldu. Normal süresi 2-2 biten maçta Lyon 10 kişi kalmasına rağmen uzatmalarda 4-2 öne geçse de, Manchester United'ın pes etmeyen futbolu ve son dakikalardaki iki golüyle skor 5-4'e geldi. Old Trafford’da yaşanan bu tarihi geri dönüşle İngiliz devi, adını yarı finale yazdırdı.

manchester2.webp

MAÇ UZATMAYA GİTTİ, NEFESLER TUTULDU

İlk maçta Fransa’da alınan 2-2’lik beraberliğin sonrasında rövanş maçı da yine aynı skorla sona erdi. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde Lyon 10 kişi kalmasına rağmen etkili oynadı ve skoru 4-2’ye getirdi.

manchester1.jpg

120. dakikada genç yıldız Kobbie Mainoo skoru 4-4 yaptı. Henüz bu golün şokunu atlatamayan Lyon savunması, 120+1. dakikada Harry Maguire’ın kafa golü ile karşılaştı. Bu golle Manchester United 5-4'lük galibiyeti aldı ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Manchester United, Lyon maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de kesinleşti.

Tottenham – Bodo/Glimt

Athletic Bilbao – Manchester United

Son Haberler
Manchester United'dan tarihi dönüş! 9 gollü maç nefes kesti
Manchester United'dan tarihi dönüş! 9 gollü maç nefes kesti
2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
İstanbul'a yeni taksiler geliyor! Meclisten onay çıktı
İstanbul'a yeni taksiler geliyor! Meclisten onay çıktı
Survivor'da kural ihlali yapıldı. İki yarışmacıya ceza verildi
Survivor'da kural ihlali yapıldı. İki yarışmacıya ceza verildi
86 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
86 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı