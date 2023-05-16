Manchester United'dan Weghorst kararı

Premier Lig'in devlerinden Manchester United, sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılıp ada ekibine gelen Wout Weghorst için kararını verdi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Erik ten Hag'ın ekibi, devre arasında Burnley'den kadrosuna kattığı Weghorst ile yola devam etmeyecek.



ESKİ KULÜBÜNE GERİ DÖNEBİLİR

Premier Lig'e yükselen kulüpte teknik direktör Vincent Kompany'nin, sezonu sona ermesinin ardından Weghorst ile görüşme yapacağı aktarıldı. Burnley, Hollandalı'ya sıcak bakıyor. Manchester United'da 28 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.