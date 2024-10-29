Manchester United’ın 1 numaralı teknik direktör adayı belli oldu. Resmi teklifi yaptılar

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, tarihinin en kötü sezon başlangıcı sonrası Teknik Direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı. Dün gerçekleşen ayrılık uzun zamandır bekleniyordu. Geçen yıl FA Cup şampiyonluğu sonrası sözleşmesi uzatılan Hollandalı teknik adam takımın kötü gidişinin en büyük sorumlusu olarak gösteriliyordu.

İngiliz devinde geçici olarak göreve Ruud van Nistelrooy getirilirken, yeni teknik direktör arayışları hemen başladı. İngiliz basınında çıkan son haberlere göre yeni teknik direktör olarak 1 numaralı aday ise Sporting’i çalıştıran Ruben Amorim oldu.

RESMİ TEKLİFİ YAPTILAR

Gelen son haberlere göre kulübün azınlık hisselerinin sahibi ve spor operasyonlarının başında olan Sir Jim Ratcliffe, Ruben Amorim’e resmi teklif yaptı. Portekizli teknik adama yıllık 8 milyon sterlin teklif etti. İngiliz basını, Amorim’in Manchester United’ın başına geçmeye yakın olduğunu vurguladı. Teklifin, ten Hag ile yolların ayrılmasından sadece birkaç saat sonra gittiği öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili gelen sorulara yanıt veren Amorim, gelen teklifi ne kabul etti ne de reddetti. Amorim, "Elbette gelecek hakkında konuşmayacağım, yoksa her zaman yorum yapmak zorunda kalacağım. Sporting antrenörü olmaktan büyük gurur duyuyorum, hepsi bu” ifadelerini kullandı.

Sporting’i 18 yıl aradan sonra şampiyon yapan Amorim, bu sezon Sporting ile ligde oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak zirvedeki yerini koruyor. Amorim’in adı daha önce Manchester City ve Liverpool gibi Premier Lig’in dev kulüpleri ile anılıyordu.