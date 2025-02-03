Manchester United’ın efsanesi çağrı yaptı: Hemen Osimhen’i alın

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Manchester United’ın efsanesi çağrı yaptı: Hemen Osimhen’i alın

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen için yapılan bir çağrı dikkat çekti. Manchester United'ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand, golcü oyuncunun hemen transfer edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da kötü gidiş devam ediyor. Teknik Direktör Amorim’in gelişinin de çare olmadığı İngiliz devi son olarak Crystal Palace’a 2-0 mağlup oldu.

Alınan kötü sonuçlar sorunun sadece teknik direktör kaynaklı olmadığının kanıtı olurken yapılan yorumlarda takıma acil takviyeler yapılması gerektiğinin altı çizdi. Manchester United son olarak Lecce forması giyen Partick Dorgu’yu kadrosuna kattı. Öte yandan kulübün altyapısından yetişen Rashford ise Aston Villa’ya gitti.

MANCHESTER UNİTED EFSANESİNDEN FLAŞ SÖZLER

Alınan kötü sonuçlarla birlikte transfer çağrısı yapan isimlerden biri de Rio Ferdinand oldu. Manchester United’ın efsaneleri arasında yer alan eski İngiliz futbolcudan flaş sözler geldi. Manchester United’ın Crystal Palace mağlup olduğu maçı değerlendiren Ferdinand yaptığı çağrıda Osimhen’in alınmasını istedi.

Rio Ferdinand konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Manchester United'ın klasik bir 9 numaraya ihtiyacı var. Ben Victor Osimhen'i alırdım. Victor Osimhen'i kiralayın! Eğer mümkün olsaydı Osimhem'i alırdım."

MANCHESTER UNİTED’IN LİSTESİNDE

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Osimhen bir süredir Manchester United’ın transfer listesinde yer alıyor. İngiliz devi, Nijeryalı golcü için bonservis ve takas teklifinde bulunsa da Napoli, Osimhen’in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesinde ısrarcı oldu.

Öte yandan golcü oyuncu Napoli yönetimi ile yaptığı görüşmede sezonu Galatasaray’da bitirme isteğini dile getirdi. İtalyan kulübü ise devre arasında gelecek bir teklifi değerlendirerek golcü oyuncu ile yolları ayırmak istiyor.

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