Manchester United'ın efsanesinin Şampiyonlar Ligi tahmini İngiliz taraftarları kızdırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nun 4. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak.



Mücadele öncesinde Manchester United'ın efsanelerinden Paul Scholes, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Scholes'in açıklamaları şu şekilde;

-Her zaman şunu derim, Şampiyonlar Ligi'nde evinizdeki maçları kazanın, deplasmanda ise beraberlik ve galibiyeti kovalayın. Bir şekilde istediğiniz alırsınız. İç sahadaki Kopenhag maçında şanslıydılar. Galatasaray'a kaybetmemesi gerekiyordu. Kopenhag zorlu bir deplasman. Bu baskı altında gerçekten kötü şeyler yaşayabilirler. Gruptan çıkamayacaklar.

Manchester United altyapısından çıkan Paul Scholes, 716 maçta İngiliz devinin formasını terletti.

İngiliz orta saha 155 gol ve 81 asistlik bir performans gösterdi.