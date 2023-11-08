Manchester United'ın efsanesinin Şampiyonlar Ligi tahmini İngiliz taraftarları kızdırdı

Manchester United'ın efsanevi futbolcularından Paul Scholes, İngiliz devinin gruptan çıkamayacaklarını söyledi.

Manchester United'ın efsanesinin Şampiyonlar Ligi tahmini İngiliz taraftarları kızdırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nun 4. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak.

Mücadele öncesinde Manchester United'ın efsanelerinden Paul Scholes, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Scholes'in açıklamaları şu şekilde;

-Her zaman şunu derim, Şampiyonlar Ligi'nde evinizdeki maçları kazanın, deplasmanda ise beraberlik ve galibiyeti kovalayın. Bir şekilde istediğiniz alırsınız. İç sahadaki Kopenhag maçında şanslıydılar. Galatasaray'a kaybetmemesi gerekiyordu. Kopenhag zorlu bir deplasman. Bu baskı altında gerçekten kötü şeyler yaşayabilirler. Gruptan çıkamayacaklar.

Manchester United altyapısından çıkan Paul Scholes, 716 maçta İngiliz devinin formasını terletti.

İngiliz orta saha 155 gol ve 81 asistlik bir performans gösterdi.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Kablo hırsızına suç üstü Gündem
Kablo hırsızına suç üstü
Güney Kore’de bir kişi robot kol tarafından öldürüldü Dünya
Güney Kore’de bir kişi robot kol tarafından öldürüldü
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü Gündem
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Bandırma'da uyuşturucu operasyonu Gündem
Bandırma'da uyuşturucu operasyonu
Isparta’da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Gündem
Isparta’da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Sacha Boey'den flaş transfer itirafı. Yapılan görüşmeyi açıkladı Spor
Sacha Boey'den flaş transfer itirafı. Yapılan görüşmeyi açıkladı
Hafızalara kazınacak karikatür. Emre Ulaş CHP'deki durumu çizdi Karikatür
Hafızalara kazınacak karikatür. Emre Ulaş CHP'deki durumu çizdi