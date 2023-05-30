Manchester United'ın en iyisi Rashford

İngiltere Premier Lig'de sezonu 3. tamamlayan Manchester United'da İngiliz oyuncu Marcus Rashford, gösterdiği performansla takımının en iyisi oldu.

Manchester United'ın en iyisi Rashford

Premier Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 75 puanla 3. sırada tamamlayan Manchester United, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi bileti almayı başardı.

Özellikle 2022 FIFA Dünya Kupası sonrasında gösterdiği performansla yıldızlaşan Marcus Rashford, kırmızılarda sezonun en iyi futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, altyapısında yetiştiği Manchester ekibiyle bu sezon 35'i Premier Lig, 5'i FA Cup, 9'u Avrupa Ligi, 6'sı Lig Kupası olmak üzere toplam 55 müsabakada görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Rashford, 30 gol, 11 asistlik katkı sağlamayı başardı. (İHA)

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