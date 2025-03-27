Manchester United’ın en tartışmalı oyuncusu oldu: Onana sezon sonu ayrılacak mı?

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Manchester United’ın en tartışmalı oyuncusu oldu: Onana sezon sonu ayrılacak mı?

Manchester United’a geldiği günden bu yana performansı tartışılan kaleci Onana’nın ayrılığı gündeme geldi. Onana’nın adı Suudi Arabistan ekipleri ile anılıyor.

Premier League ekiplerinden Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'ya Suudi Pro Ligi'nden ilgilenen kulüpler var.

Talk Sport'un haberine göre; Suudi Pro Ligi ekipleri, Manchester United kaleci Andre Onana ile ilgileniyor.

Haberin detayında; Manchester United'ın Kamerunlu kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu yazıldı. United'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim'in de, istikrarsız performans sergileyen Onan'nın satılmasına karşı olmadığı ifade edildi.

Öte yandan 28 yaşındaki Kamerunlu kalecinin Manchester United'dan ayrılmak istemediğini ancak kulübün ayrılması konusunda istekli olması durumunda gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı da haberde yazıldı.

2023 yılında Inter'den Manchester United'a transfer olan Andre Onana, bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıktı ve kalesinde 53 gol gördü.

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