Manchester United’ın Erik ten Hag kararı belli oldu. Taraftarları isyan ettirdi

İngiltere Premier Lig’de beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Manchester United, son maçta kendi evinde Tottenham’a 3-0 mağlup oldu.

Sezon başında takımı ile sözleşme yenileyen Teknik Direktör Erik ten Hag, bir kez daha tepkilerin odağında yer aldı. Manchester United, taraftarları, Hollandalı teknik adamın istifasını isterken kulübün bu konudaki tavrı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında çıkan bir haberde, 3 maçlık periyotta alınacak kötü sonuçların Hollandalı teknik adam ile yolların ayrılmasının önünü açabileceği belirtiliyordu.

Ancak gelen son haberlere göre ‘Kırmızı şeytanlar’ ten Hag ile yola devam etmeyi düşünüyor. Erik ten Hag, Tottenham mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada ayrılığı düşünmediğini belirterek, kulüp sahiplerinin arkasında olduğunu söyledi.

Manchester United, önce UEFA Avrupa Ligi’nde Porto ile sonrasında ise Premier Lig’de Aston Villa ile karşılaşacak. Yönetimin, 2 maçta alınacak kötü sonuçlarla birlikte kararını değiştirip değiştirmeyeceği henüz bilinmiyor.

Ajax ile yaşadığı şampiyonluk sonrası Manchester United’ın başına geçen Erik ten Hag, geçen yıl takımı ile FA Cup’ı kazandı. Geldiği günden bu yana kadro tercihleri ve transferleri ile tepki çeken Hollandalı teknik adam ile Manchester United, FA Cup zaferi sonrası sözleşme yeniledi. Bu karar, Manchester United taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

Sir Alex Ferguson’un emekli olması sonrası şampiyonluk yarışı içinde yer alamayan Manchester United’da taraftarlar artık taraftarlar iyi bir teknik adam ve kadro görmek istiyor.