Manchester United'ın eski antrenörü Nijerya yolunda

Eski Manchester United altyapı antrenörü Jonathan Hill, Nijerya Milli Takımı'nın (Super Eagles) teknik direktörlük görevi için başvuruda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Nijerya'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmasını sağlayan teknik direktör Augustine Eguavoen'ın yerini almayı hedefleyen Hill, Nijerya Futbol Federasyonu'na (NFF) başvurusunu iletti. Hill, son olarak İngiltere'nin Rotherham United kulübünde yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Hill, görevi alması durumunda futbolculuk geçmişinde edindiği tecrübelerle Nijerya'nın potansiyelini daha da ileriye taşıyabileceğini belirtti. Hill, "Bu görev, yüksek beklentiler ve üst düzey sonuçlar elde etme baskısı nedeniyle ilgimi çekiyor" diye konuştu. Ayrıca, Nijerya futbolunun atletik, teknik ve enerjik oyunculardan oluştuğunu ve burada büyük bir yetenek havuzu bulunduğunu vurguladı.

NFF, takımın geleceği için yabancı bir teknik direktörle çalışmayı tercih etse de Hill, genç futbolculara olan inancını ve takımın felsefesine uygun oyuncuları yetiştirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Hill, bu süreçte takımın gelişimine katkı sağlamayı ve Nijerya futbolunun uluslararası alandaki başarısını artırmayı hedefliyor.

Nijerya Milli Takımı, son dönemde farklı teknik direktörlerle önemli başarılara imza atmış ve Afrika'nın en güçlü takımlarından biri haline gelmişti.