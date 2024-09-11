Manchester United’ın eski yıldızı hapis yatabilir

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United’ın eski yıldızı hapis yatabilir

Manchester United forması ile 4 defa Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı eski futbolcu ülkesinde 30 gün hapis yatabilir.

Bir dönem Manchester United forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Anderson hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Mahkemeden çıkan karara göre, çocuklarına ödemesi gereken nafakayı yatırmayan eski futbolcu 30 gün hapis yatabilir. Anderson’un nafakayı ödemesi durumunda hapis cezasından kurtulabileceği belirtiliyor.

Brezilya basınından edinilen bilgiye göre, Anderson nafakayı ödememesi durumunda Porto Alegre kentinde bir hapishanede cezasını çekecek. Anderson’un tutuklanması durumunda gündüzleri çalışıp ya da eğitim görebileceği bir yarı açık ceza evinde cezasını çekmesi bekleniyor. Eski futbolcunun avukatı konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Brezilyalı eski futbolcunun 4 yıl önce kripto paralar ile milyonlarca dolar akladığı iddia edilmişti.

2007 yılında Porto’dan Manchester United’a transfer olan Anderson, İngiliz ekibi ile 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Brezilyalı futbolcu henüz 31 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Eski futbolcu Brezilya milli takımı formasını 8 defa giydi.

Eski futbolcu verdiği bir röportajda Manchester United forması giydiği dönemde Nani ile birlikte yaklaşık 1 yıl Cristiano Ronaldo’nun evinde kaldığını anlatmıştı.

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