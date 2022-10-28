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Adana Demirspor'un yıldızı hakkında flaş iddia

Manchester United'ın eski yıldızı Andrey Kanchelskis, vatandaşı Adana Demirspor forması giyen Artem Dzyuba ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 19:11
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Manchester United'ın eski yıldızı Kanchelskis: Dzyuba bir efsane değil dedi

Adana Demirspor'un yıldızı hakkında flaş iddia
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Andrey Kanchelskis yaptığı açıklamada, "Artem neden Türkiye'de oynayamıyor anlamıyorum. Takımın hocasına sormak lazım. Anlatmaya gerek yok, Dzyuba'nın Rus futbol tarihine girdiğini kabul etmeliyiz. Rusya'daki en iyi forvet olduğunu kabul etmeliyiz." dedi.

Efsane Rus oyuncu, "Artem, genç nesil için bir örnek olmalıdır. Gençler onu örenek alarak başarılı olabilirler. Rusya'da elbette Artem'den daha fazlasını başarabilecek futbolcular doğacaktır." açıklamasını yaptı.

Kanchelskis ayrıca, "Dzyuba bir efsane olarak adlandırılamaz. Avrupa'da oynasaydı belki öyle olabilirdi." ifadelerini kullandı.

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