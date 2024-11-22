Manchester United’ın eski yıldızı Luis Saha milyarder oldu. İş kurdu, servetine servet kattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United’ın eski yıldızı Luis Saha milyarder oldu. İş kurdu, servetine servet kattı

Bir dönem Manchester United forması giyen ve futbolculuk kariyerine 2013 yılında son veren Louis Saha, aradan geçen 10 yılda milyarder oldu. Ortak girişimle iş kuran eski Fransız futbolcunun servetinin 5.1 milyar euroya yükseldiği ortaya çıktı.

Premier Lig devi Manchester United’da 2004-2008 yılları arasında forma giyen Lous Saha, Everton ve Tottenham gibi kulüplerde de forma giydikten sonra futbolculuk kariyerine Lazio formasıyla 2013 yılında son verdi. Kariyerinde Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve İtalya Kupası şampiyonluğu zaferleri yaşayan eski Fransız futbolcunun milyarder olduğu ortaya çıktı.

ekran-goruntusu-2024-11-22-095340.png

İŞ KURDU, SERVETİNE SERVET KATTI

İngiliz basınından Sport Bible'ın haberine göre; 2013 yılında 35 yaşındayken futbolu bırakan ve iş dünyasına giriş yapan Fransız futbolcu, yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla aldı.

ekran-goruntusu-2024-11-22-095353.png

Habere göre; Saha, pazarlamacı Kate Hamer, teknoloji yöneticisi Patrice Arnera ve Manchester United'ın eski pazarlama personeli Mike Farnan ile birlikte işletmeyi kurdu. Profesyonel sporculara bağlantılarını kolaylaştırma hizmeti sunan 'AxisStars' isimli şirketin değeri bugün gelinen noktada 4.21 milyar euroluk değere ulaştı. Bu sayede Louis Saha'nın serveti 5.17 milyar euroyu buldu.

ekran-goruntusu-2024-11-22-095340.png

Son Haberler
Beşiktaş’ın gündemindeki Vargas için devreye Trabzonspor da girdi
Beşiktaş’ın gündemindeki Vargas için devreye Trabzonspor da girdi
AKP’li Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek kaza yaptı
AKP’li Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek kaza yaptı
Besni'de arazi anlaşmaşlığı kanlı bitti! Taşlar, sopalar havada uçuştu: 4 yaralı
Kızılin köyündeki arazi kavgası kanlı bitti!
Adeta yıllara meydan okuyor! Şenay Gürler güzellik sırrını ilk kez açıkladı
Adeta yıllara meydan okuyor! Şenay Gürler güzellik sırrını ilk kez açıkladı
Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildiği açıklandı
Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildiği açıklandı