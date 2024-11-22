Manchester United’ın eski yıldızı Luis Saha milyarder oldu. İş kurdu, servetine servet kattı

Premier Lig devi Manchester United’da 2004-2008 yılları arasında forma giyen Lous Saha, Everton ve Tottenham gibi kulüplerde de forma giydikten sonra futbolculuk kariyerine Lazio formasıyla 2013 yılında son verdi. Kariyerinde Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve İtalya Kupası şampiyonluğu zaferleri yaşayan eski Fransız futbolcunun milyarder olduğu ortaya çıktı.

İŞ KURDU, SERVETİNE SERVET KATTI

İngiliz basınından Sport Bible'ın haberine göre; 2013 yılında 35 yaşındayken futbolu bırakan ve iş dünyasına giriş yapan Fransız futbolcu, yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla aldı.

Habere göre; Saha, pazarlamacı Kate Hamer, teknoloji yöneticisi Patrice Arnera ve Manchester United'ın eski pazarlama personeli Mike Farnan ile birlikte işletmeyi kurdu. Profesyonel sporculara bağlantılarını kolaylaştırma hizmeti sunan 'AxisStars' isimli şirketin değeri bugün gelinen noktada 4.21 milyar euroluk değere ulaştı. Bu sayede Louis Saha'nın serveti 5.17 milyar euroyu buldu.