Manchester United’ın hedefinde Premier Lig’i sallayan golcü var

Premier Lig’de kabus gibi bir sezonu geride bırakmaya çalışan Manchester United yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Şeytanlar, bonservisine 78 milyon euro ödediği Rasmus Höjlund ve 42.5 milyon euro ödediği Joshua Zirkzee'den istediği verimi alamadı.

Zirkzee bu sezon oynadığı 48 maçta 10 gol katkısı yaparken, Höjlund 48 maçta 12 gol katkısı yapabildi.

Manchester United'ın Victor Osimhen ile ilgilendiği Avrupa basınında iddia edilse de İngiliz basını forvet hedefinde başka bir isim olduğunu yazdı.

Daily Mail'in haberine göre Manchester United, Wolves'ta harikalar yaratan ve takım kaptanlığına kadar yükselen Brezilyalı forvet Matheus Cunha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre Kırmızı Şeytanlar, Cunha için transfer yarışında önde olan takım. Wolves, geçen sezon Atletico Madrid'den Cunha'yı 50 milyon euroya kadrosuna kattı. Premier Lig'de ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki yıldız, 87 maçta 32 gol atarken, 13 asist yaptı.