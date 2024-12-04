Manchester United'ın LGBTQ+ desteği tartışma yarattı

Manchester United, Everton karşılaşması öncesi LGBTQ+ topluluğuna destek amacıyla tasarlanan özel ceketleri giymekten vazgeçti. Oyunculardan Noussair Mazraoui’nin, Müslüman inançları gereği bu girişime katılmayı reddettiği bildirildi. Kulüp, oyuncunun adını doğrulamasa da bu kararın ardından hiçbir oyuncunun ceketi giymemesi kararlaştırıldı.

Manchester United, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kulübümüz her kesimden taraftarı kucaklamakta ve çeşitlilik ile kapsayıcılığı savunmaktadır. Ancak oyuncuların bireysel inançları kulübün duruşundan farklılık gösterebilir” ifadelerine yer verdi.

RAİNBOW DEVİLS TEPKİLİ

Manchester United’ın LGBTQ+ taraftar grubu Rainbow Devils, olayın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Grup, “Bir oyuncunun inançları nedeniyle bu karara saygı duyuyoruz. Ancak bu durum, diğer oyuncuları ceket giymemeye zorlamış olabilir. Bu olay, kulüpte cinsel yönelimleri konusunda sıkıntı yaşayan oyuncular üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir” açıklamasında bulundu.

PREMİER LİG VE LGBTQ+ KAMPANYASI

Premier Lig kulüpleri, LGBTQ+ topluluğuna desteklerini göstermek için Stonewall'un Rainbow Laces kampanyasına katılıyor. Kampanya kapsamında bazı oyuncular, gökkuşağı renkli pazubandıyla sahaya çıkıyor. Manchester United kaptanı Bruno Fernandes de Everton karşısında gökkuşağı pazubandı takarak mücadele etti.

Stonewall sözcüsü, birçok futbol takımının ve oyuncunun kampanyaya verdiği desteğin “ilham verici” olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, destek yönteminin bireysel tercihlere bağlı olduğunu vurguladı.

DİN VE FUTBOL ÇATIŞMASI MI?

Bu tartışma, futbolda bireysel inançlar ve kapsayıcılık arasındaki dengeyi sorgulattı. Crystal Palace kaptanı Marc Guehi de geçtiğimiz günlerde gökkuşağı pazubandına dini bir mesaj yazdığı için İngiltere Futbol Federasyonu’nun uyarısıyla karşılaştı. Benzer şekilde, Ipswich oyuncusu Sam Morsy de dini inançları nedeniyle pazubandını takmamayı tercih etmişti.

Manchester United’ın aldığı karar, din ve futbolun kapsayıcı kampanyalar üzerindeki etkisi konusunda yeni tartışmalara kapı açtı.