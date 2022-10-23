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Böylesi başına hiç gelmemişti: Ronaldo'nun dramı

Dünyanın en ünlü futbol yıldızlarından Cristiano Ronaldo'yu Manchester United göndermek istiyor. Ama kulüp bulunamıyor

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 16:09
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Manchester United'ın Ronaldo kararı

Böylesi başına hiç gelmemişti: Ronaldo'nun dramı
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Cristiano Ronaldo, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri. Her dönem bonservisine dünyanın parası verildi, istediği kulüpte de forma giydi.

Ama şimdi işler tersine döndü.

Manchester United, Tottenham maçında oyuna girmeyi reddeden, karşılaşma bitmeden stadı da terk eden Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı. 

İspanyol basınına göre Manchester United, Ronaldo'yu gönderme kararı aldı. Ancak kimse talip olmadı. 

İngiliz kulübünden haftalık 500 bin sterlin kazanan Ronaldo için bonservis bedeli istenmeyeceği açıklandı ama henüz teklif yapan çıkmadı. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Ronaldo'nun ancak ücretinin ödenip kiralık gönderilebileceği belirtildi.

37 yaşındaki Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla sadece 2 gol atabildi.

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