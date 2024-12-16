Manchester United’ın savunmacısı Galatasaray yolunda

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United’ın savunmacısı Galatasaray yolunda

Manchester United’ın savunmacısı Lindelöf, 8 yıllık macerasının sonuna gelmeye hazırlanıyor. İngiliz devine 35 milyon euroya transfer olan tecrübeli oyuncunun Galatasaray’a sıcak baktığı öğrenildi.

Süper Lig lideri Galatasaray, kış transfer dönemi çalışmalarına başladı. Galatasaray'ın takviye yapmak istediği bölgelerden biri de stoper. Sar kırmızılılarda Victor Nelsson'un ayrılığı gündeme gelirken, yönetim stoper arayışlarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Victor Lindelöf oldu.

Manchester United'ın 2017 yılında 35 milyon euroya Benfica'dan transfer ettiği Lindelöf, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

İngiliz devinin sözleşme yenilemeyeceği Lindelöf, Galatasaray'a yazıldı. Tuttomercato'da yer alan habere göre İsveçli savunmacı, sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor. Victor Lindelöf bu sezon 8 maça çıktı ve sadece 294 dakika süre alabildi.

Son Haberler
Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak görüldü
Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak görüldü
Kumar için havalanan uçakların yolcu listesini incele. Mehmet Şimşek'e şok çağrı. Verginin kaynağı burada
Kumar için havalanan uçakların yolcu listesini incele. Mehmet Şimşek'e şok çağrı. Verginin kaynağı burada
Belediyeden yeni yılda emekliye destek! Başvurular başlıyor
Belediyeden yeni yılda emekliye destek! Başvurular başlıyor
Konya'da araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Konya'da araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Damien Comolli mahkemede suçlu bulundu. Bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörüydü
Damien Comolli mahkemede suçlu bulundu. Bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörüydü