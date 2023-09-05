Manchester United'ın yıldızı Antony eski kız arkadaşına saldırdığı iddiasıyla kadrodan çıkarıldı

Brezilya Futbol Federasyonu, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı yıldız Antony'nin, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Manchester United'ın yıldızı Antony eski kız arkadaşına saldırdığı iddiasıyla kadrodan çıkarıldı

Federasyondan yapılan açıklamada, ortaya çıkan iddianın kamuoyunda ses getirmesi ve araştırılma gerekliliği nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

İddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Antony, "Hakkımda çıkan tüm suçlamaların, gerçeği yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ortaya çıkan kanıtlar, suçsuz olduğumu gösterecek." ifadelerini kullandı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e Manchester kentindeki bir otel odasında 15 Ocak'ta fiziksel saldırıda bulundu. Manchester ve Sao Paulo emniyetleri de olay hakkındaki soruşturmasını sürdürüyor.

Brezilya Milli Takımı'nda 15 maçta 2 gole imza atan Antony, geçen sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 47 karşılaşmada 10 gol ve 5 asistle oynamıştı. (AA)

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Son Haberler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Taksiciyle kavga eden kadınlar karateciye dönüştü Güncel
Taksiciyle kavga eden kadınlar karateciye dönüştü
Galatasaray Tete için Shaktar Donetsk'e tazminat ödeyecek Spor
Galatasaray Tete için Shaktar Donetsk'e tazminat ödeyecek
Zehir tacirlerine operasyon Yaşam
Zehir tacirlerine operasyon
İktidar ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü KKM’den kurtulmaya çalışırken vatandaş dolara sığındı Ekonomi
İktidar ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü KKM’den kurtulmaya çalışırken vatandaş dolara sığındı
Norveç ve İsviçre'ye sığınma başvurularında rekor artış Dünya
Norveç ve İsviçre'ye sığınma başvurularında rekor artış
Taşköprü'de bir araç aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya döndü Güncel
Taşköprü'de bir araç aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya döndü