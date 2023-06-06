Manchester United'ın yıldızı hapse girebilir. Aile içi şiddet ile suçlanıyordu

Manchester United'ın bu sezonun başında Ajan'tan transfer ettiği Antony, DJ ve influencer sevgilisi Gabriela Cavallin'e karşı aile içi şiddet, tehdit ve bedensel zarar vermekle suçlandı.

SEVGİLİSİNDEN SALDIRI İDDİASI

Fotospor'un haberine göre; Dava, iddia makamının şikayeti üzerine São Paulo'nun Doğu Bölgesi'ndeki Tatuapé'deki 5. Kadın Savunma Karakolu'nda kaydedildi. Belgede Gabriela, Mayıs ayı boyunca oyuncu tarafından saldırıya uğradığını, ancak Pazartesi günü polise şikayet etmeye karar verdiğini iddia etti. O zamanlar Brezilyalı oyuncu United için oynuyordu.

HAPİS TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

DJ ayrıca acilen koruma emri talep etti. Adli muayene talebinde bulundu. Etkileyici güzel ayrıca daha önce saldırılara maruz kaldığını iddia etti. Tehdit edici bir darbelerin görüntülerini ve mesaj baskılarını da şikayet dilekçesine ekledi. Anthony, suçlu bulunması halinde hapis cezası dahi alabilir.