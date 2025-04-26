Manchester United’ın yıldızı sezonu kapatabilir: Kötü haberi Amorim geldi

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Manchester United’ın yıldızı sezonu kapatabilir: Kötü haberi Amorim geldi

Sezon boyunca bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Manchester United’a kötü haber geldi. Teknik Direktör Amorim, sakatlığı bulunan Dalot’un sezonu kapatabileceğini belirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da, sezonun en istikrarlı oyuncularından Diogo Dalot sakatlandı.

Kırmızı Şeytanlar’ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim, yaptığı açıklamada, bu sezon tüm kulvarlarda 51 kez forma giyerek takımın en fazla süre alan oyuncusu olan Portekizli savunmacı Dalot’un sezonu kapatabileceğini belirtti.

Amorim, sakatlıkla ilgili, “Diogo sakat. Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını bilmiyoruz, sezon sonuna kadar mı göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Amorim, takımda yaşanan diğer sakatlıklarla ilgili de bilgi vererek, Fildişili kanat oyuncusu Amad Diallo ve Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'in iyileşmesinin yakın olduğunu sözlerine ekledi.

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