Manchester'dan Arda Güler hamlesi! Real Madrid bonservis bedelini belirledi

Premier Lig devi Manchester United'ın, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler için devreye girdiği iddia edildi.

A Milli Futbol Takımı’nın ve Real Madrid’in parlayan yıldızı Arda Güler için İngiltere’den sürpriz bir talip çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Arda Güler'i gündemine aldı.

REAL MADRİD’İN TAVRI NET

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve yönetiminin, Arda Güler’i satma gibi bir düşüncesi olmadığı aktarıldı. Ancak serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde durumun değişebileceği kaydedildi.

Henüz resmi sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmasa da yıldz oyuncunun bonservisinin 50 milyon Euro civarında olduğu ve bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği öne sürülüyor.

XABİ ALONSO’NUN GÖZBEBEĞİ

2029’a kadar kontratı bulunan Arda Güler, Xabi Alonso’nun planlarında büyük bir öneme sahip. Yeni dönemin liderlerinden biri olarak görülen milli futbolcuya, hocasının da büyük güven duyduğu ifade ediliyor.

MANCHESTER UNITED'DAN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Kadro yapılanmasında genç ve yaratıcı bir oyuncu arayan Manchester United’ın bu transferi ne kadar zorlayacağı ise henüz netlik kazanmadı. İngiliz ekibinin, sezon sonuna doğru Arda için resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

