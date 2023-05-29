Mancini'den Zaniolo'ya müjde

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini kararını verdi.

Mancini'den Zaniolo'ya müjde

Galatasaray'a sezon ortasında Roma'dan transfer olan Nicolo Zaniolo, Sarı- Kırmızılılar'a deprem felaketi nedeniyle sessiz sedasız transfer olmuştu. Maç eksiği olduğu ve Roma'da yaşadığı sakatlıklar dolayısıyle önyargılar barındıran Zaniolo, taraftarı pişman etti. Gösterdiği performansla adeta herkesin alkışını topladı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Teknik direktör Mancini, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı. Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, 15 Haziran'da oynanacak İspanya maçı öncesi Milli Takım'a çağrıldı.

3 GOL ATTI
Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı. Zaniolo, sarı - kırmızılı formayla sahaya çıktığı 10 maçta üç kez gol sevinci yaşadı.

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