Mancini Suudi Arabistan'ın başına geçti

İtalya Milli Takımı'ndan istifa eden Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu.

Tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan'ın teknik direktörlük koltuğuna getirildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Mancini ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı.

58 yaşındaki teknik adam, İtalya Milli Takımı ile EURO 2020 zaferi yaşamıştı.

Mancini ayrıca 2013-14 yılında Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yaptı.

İtalyan teknik adam Avrupa Şampiyonası'nın haricinde 1 Premier Lig, 3 Serie A ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.