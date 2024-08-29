Mancini'den Galatasaray hamlesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor.

31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele öncesi sarı-kırmızılılar günü Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile kapattı.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan antrenman fotoğraflarına sürpriz bir isimden yorum geldi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini paylaşımın altına yaptığı yorumda "Come on Gala" (Haydi Galatasaray) sözlerini sarf etti.

İtalyan teknik adamın bu yorumunu pek çok Galatasaray taraftarı beğenip yorum yaptı.