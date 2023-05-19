Mandalina Çiçeği Festivali başlıyor

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Menderes Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali, 24 Mayıs'ta başlıyor.

Mandalina Çiçeği Festivali başlıyor

Gümüldür satsuma mandalinası ve ilçenin tanıtımına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali, 24-26 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilecek.

3 GÜN SÜRECEK

Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Sırbistan, Ukrayna ve Letonya’dan halk dansları toplulukları festivalde yer alacak. 3 gün sürecek festival kapsamında Menderes Belediyesi Amfi Tiyatro ile Menderes Belediyesi Özdere Hizmet Binası Alanı’nda ekiplerin gösterileri gerçekleşecek. Festivale katılan ekipler, hem ilçeyi hem de İzmir’in tarihi ve turistik yerlerini de gezecek.

HERKES DAVETLİ

Festivalle ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Güzel ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak festivalimizi 24-26 Mayıs tarihlerinde hem ilçe merkezimizde hem de sahil bölgemizde düzenliyoruz. 3 gün boyunca keyifli anları Menderes’imizde yaşayacağız. Dünyanın dört bir yanından çeşitli halk dansları topluluklarını ilçemizde ağırlayacağız. Herkesi festival coşkusunu yaşamaya Menderes’imize davet ediyorum" dedi.

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