Mandalina neden yenilmeli

Bağışıklığın korunması için tüketilen yiyeceklerin en vitaminli olanlarını kullanmamız öneriliyor. Mandalina onlardan biri. İşte mandalinanın yararları...

Mandalina neden yenilmeli

Editör: Erkavim Yıldırım

NEDEN MANDALİNA YENİLMELİ

DNA ve RNA oluşumunda etkili olarak yeni hücrelerin üretimine katkı sağlıyor.

Zengin C vitamini içeriği ve flavonoidler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor.

B vitamininden oldukça zengin mandalina hücre oluşumunu destekliyor.

Potasyum içeriğiyle, yüksek kan basıncını önlediği gibi kalp krizi riskini azaltıyor.

Potasyum ve A vitamini sayesinde sağlıklı kemik gelişiminin sağlanmasında ve kemik erimesinin önlenmesinde etkili oluyor.

İçeriğindeki folat sayesinde kansere karşı etkili rol oynuyor.

İştah kontrolünü sağlıyor.

İçeriğindeki pektin ile daha uzun süre tokluk hissettiriyor.

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