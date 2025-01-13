Mandalina yüklü TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Orhangazi İznik Karayolu Keramet Altı mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Sakarya’ya mandalina taşıyan 50 yaşındaki İslam Karagöz'ün yönetimindeki 54 KZ 758 plakalı TIR, İznik istikametinden Orhangazi yönüne giden 55 yaşındaki Süleyman Candar'ın kullandığı 16 CFL 06 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra devrildi, otomobildeki 3 kişi ise araçta sıkıştı.

YARALILAR SIKIŞTI, 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yaralılar hurdaya dönen araçlardan çıkarıldı ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü İslam Karagöz hafif yaralanırken, otomobildeki Süleyman Candar, Önder Gündoğan (55) ve Doğan Yakıcı (43) yaralı olarak hastaneye götürüldü.

SÜLEYMAN CANDAR HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Süleyman Candar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıld