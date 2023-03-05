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Mandalinanın beyaz lifleri yararlı mı?

Mandalinanın en belirgin faydası bağışıklık sistemini koruması. Zengin C vitamini içeriği ve antioksidan özleriyle 7’den 70’e tüketilmesi gereken bir meyve. Ancak beyaz liflerinin de çok yararı var. İşte o yararları…

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 08:20
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Mandalinanın beyaz lifleri atmayın

Mandalinanın beyaz lifleri yararlı mı?
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Büyük bardak meyve suyu içmek yerine 1 çay bardağı taze sıkılmış meyve suyunu günde 3 kez tüketmek veya bütün haliyle meyveyi yemek daha doğrudur. C vitamini suda eriyen bir vitamin olduğundan fazlası atılır bu nedenle az az sık yenmeli.

Mandalinanın kabuğunun hemen altındaki beyaz lifler de çok faydalı, atılmamalı bolca yenmeli. Potasyum zengini olduğundan tansiyonu düşürür. Kanı temizleyici, damar sağlığını koruyucu etkisi kalp hastalıkları için de mandalinayı önemli kılar. Damar sertliği için de önleyicidir. İçeriğindeki bitkisel özler kolesterol düşürücü etkilidir ama fazla yenmediği takdirde. Günde 4 adet yeterli. Düşük kalorili, bol lifli olmasına rağmen fazla tüketilmemelidir. Harika, aromatik ferahlatıcı kokusunun sakinleştirici etkisi vardır.

Taze haliyle soyulduğu an tüketilmelidir, vitamin kaybı olmaması için kabuğu açılmış olanlar satın alınmamalı. Reçeli meyve suyu, marmelatı bu faydaları göstermez.

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