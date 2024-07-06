Mandarin Hotel'de dayak yiyen Kaya Sabancı'nın eşi ve kızı aynı otele kutlamalara gitti

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Mandarin Hotel'de dayak yiyen Kaya Sabancı'nın eşi ve kızı aynı otele kutlamalara gitti

İki hafta önce yaşanan talihsiz bir olayın ardından Kaya Sabancı'nın eşi ve kızı, Mandarin Otel'in 10. yıl dönümü kutlamasına katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Olay, Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı ile Kaya Sabancı arasında yaşanan bir anlaşmazlık sonucu çıkan kavgayla başlamıştı.

Bu kavga, Kaya Sabancı'nın hastaneye kaldırılmasına neden olmuştu.

Ancak zamanın iyileştirici etkisiyle, Sabancı ailesi bu olayı geride bırakmış gibi görünüyor.

Otelin onuncu yılını kutlamak için düzenlenen etkinlikte yerlerini alarak, belki de bu zorlu sürecin üstesinden gelmeyi ve ilerlemeyi tercih ettiklerini gösterdiler.

NE OLMUŞTU?

İş adamı Kaya Sabancı, Bodrum'daki popüler Mandarin Hotel'de ciddi bir saldırıya uğramıştı.

Olay otelin Hakkasan Restoran'ında akşam saatlerinde gerçekleşmişti.

Söylentilere göre, "Yaza Merhaba" partisine davet edilmemesine rağmen partiye katılan Kaya Sabancı, Vedat Aşçı ile karşılaşınca, "Beni davet etmesen de partiye geldim" şeklinde bir yorum yapmıştı.

Bu yorumun ardından başlayan sözlü atışma fiziksel bir çatışmaya dönüştü ve Vedat Aşçı'nın Kaya Sabancı'ya saldırdığı bildirilmişti.

s2.jpg

sss.jpg

pida.webp

İlgili Haberler
Saldırıya uğrayan Kaya Sabancı hastaneye kaldırıldı
Son Haberler
Müdürüyle kavga edip kovulduğu iş yerini satın aldı Gündem
Müdürüyle kavga edip kovulduğu iş yerini satın aldı
Sinan Ateş’in ailesinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret Gündem
Sinan Ateş’in ailesinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Rize'de afetlere 'sel kapanlı' önlem Yerel Haberler
Rize'de afetlere 'sel kapanlı' önlem
Alev alan balatalar TIR'ı yakacaktı Gündem
Alev alan balatalar TIR'ı yakacaktı
Takla atan araç kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı Gündem
Takla atan araç kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı
Atilla Yeşilada sonunda açıkladı. Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu Ekonomi
Atilla Yeşilada sonunda açıkladı. Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu
Kırıkkale'de kaza Yerel Haberler
Kırıkkale'de kaza