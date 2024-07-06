Mandarin Hotel'de dayak yiyen Kaya Sabancı'nın eşi ve kızı aynı otele kutlamalara gitti

Olay, Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı ile Kaya Sabancı arasında yaşanan bir anlaşmazlık sonucu çıkan kavgayla başlamıştı.

Bu kavga, Kaya Sabancı'nın hastaneye kaldırılmasına neden olmuştu.

Ancak zamanın iyileştirici etkisiyle, Sabancı ailesi bu olayı geride bırakmış gibi görünüyor.

Otelin onuncu yılını kutlamak için düzenlenen etkinlikte yerlerini alarak, belki de bu zorlu sürecin üstesinden gelmeyi ve ilerlemeyi tercih ettiklerini gösterdiler.

NE OLMUŞTU?

İş adamı Kaya Sabancı, Bodrum'daki popüler Mandarin Hotel'de ciddi bir saldırıya uğramıştı.

Olay otelin Hakkasan Restoran'ında akşam saatlerinde gerçekleşmişti.

Söylentilere göre, "Yaza Merhaba" partisine davet edilmemesine rağmen partiye katılan Kaya Sabancı, Vedat Aşçı ile karşılaşınca, "Beni davet etmesen de partiye geldim" şeklinde bir yorum yapmıştı.

Bu yorumun ardından başlayan sözlü atışma fiziksel bir çatışmaya dönüştü ve Vedat Aşçı'nın Kaya Sabancı'ya saldırdığı bildirilmişti.