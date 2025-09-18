Mandarin Otelleri'nin sahibi sessiz sedasız tahliye edildi

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Mandarin Otelleri'nin sahibi Vedat Aşçı'nın bir ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

Aşçı, Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun arsasına, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'a yakınlığıyla bilinen Yeşildağ ailesiyle ortak yapılan Mandarin Rezidans'ın da sahibi.

Halk TV'deki habere göre Vedat Aşçı'nın, İBB dosyası kapsamında yaklaşık bir ay önce ifadesinin alındığı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.